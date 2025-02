Un viaggio nella musica francese del ‘900 attraverso le canzoni dei suoi più grandi cantautori, da Brassens a Piaf e molti altri. Domani alle 18 nella Sala del Capitolo del Real Collegio è tempo di “Paris Canaille - la canzone d’autore dei maledetti francesi”, lo spettacolo con Giangilberto Monti e Ottavia Marini. L’evento fa parte della quarta edizione della Rassegna della canzone d’autore, ideata dal Centro di promozione musicale Animando.

I due artisti propongono al pubblico un viaggio nella storia della musica francese del ‘900 attraverso le canzoni di alcuni dei più importanti cantautori, come Brassens, Brel, Ferré, Gainsbourg, Vian, Piaf e Moustaki. Lo spettacolo è un omaggio a questi artisti che, con la loro musica e i loro testi, hanno saputo raccontare la vita, l’amore, la morte, la rabbia, la speranza, la gioia e il dolore con uno stile unico. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro per i soci Animando e 15 euro per i non soci. È possibile acquistarli anche online (8 euro per i soci e 13 per i non soci).

Giangilberto Monti, cantautore, autore e attore, dopo la laurea in Ingegneria Chimica sceglie la musica, firmando con la CBS e pubblicando quattro album tra il 1978 e il 1982. Studia teatro e lavora con Dario Fo e Franca Rame, affermandosi come autore per cantanti e comici. Esperto di canzone d’autore, cura il Dizionario dei Cantautori e Musicalmente Scorretto. Appassionato di chanson française, traduce e adatta brani di Vian, Gainsbourg e Ferré.

Ottavia Marini, pianista e compositrice bresciana, ha collaborato a progetti di musica inedita e composto per il Teatro Prova di Bergamo. Nel 2018 pubblica l’EP IDEA e cura la colonna sonora del film d’animazione Chasing Stars. Dal 2018 lavora con Giangilberto Monti per Maledetti Francesi, portandolo al Teatro Verdi di Milano e al Festival Canzoni Parole di Parigi nel 2023.