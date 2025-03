Pari opportunità. La nuova commissione

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata nominata la nuova commissione pari opportunità del Comune. Nel ruolo di presidente è stata confermata Francesca Orlandi, mentre Martina Colli lo è stata in quello di segretaria. La nuova commissione è composta da Gaia Bertoncini di Camporgiano, Lucia Borgia di Camporgiano, Beatrice Bravi di Sillicano, Martina Colli di Casciana, Fabrizia Franchini di Filicaia, Sonia Franchini di Poggio, Daniela Menchelli di Camporgiano, Francesca Orlandi di Camporgiano, Talisa Pella di Puglianella, Angela Piagentini di Casciana e Paola Tonini di Camporgiano.

Membri di diritto l’assessore alle pari opportunità Monica Magazzini e la vice sindaco Tiziana Biagioni. Nominata la prima volta nel novembre 2021, la commissione si è già resa protagonista di numerose attività di sensibilizzazione attraverso incontri, convegni e l’inaugurazione di panchine rosse nei vari paesi del territorio contro la violenza di genere.

"Siamo stati il primo Comune sotto i 3mila abitanti della Valle del Serchio ad averla istituita – afferma l’assessore Monica Magazzini – ed è una delle poche presenti in Provincia. Si tratta, infatti, di un tema che ci vede particolarmente sensibili come dimostrano anche le tante iniziative promosse sul territorio e le collaborazioni con altre realtà locali". Tra i numerosi eventi, ricordiamo le passeggiate sulle orme della storia dell’emancipazione femminile in Italia e sui diritti violati, ’Donne in Cammino’, rispettivamente nelle frazioni di Poggio e Puglianella; le serate di ascolto ’Donne a vejo’ nelle varie frazioni del Comune; la serata di riflessione sulle violenze verso le donne, ’Oltre il buio’ in occasione del 25 novembre; la serata di sensibilizzazione e informazione sui disturbi del comportamento alimentare, ’Dca: parliamone’, e l’appuntamento sulla prevenzione dei tumori al seno ’Ricordati di te! Insieme per imparare piccoli gesti in difesa del tuo futuro’.

Dino Magistrelli