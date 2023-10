Pardini e Del Ghingaro. Arriva anche il plauso della Confesercenti

"Finalmente un percorso comune su obiettivi che devono superare divisioni politiche e campanilismi. Dalle celebrazioni pucciniane fino alla candidatura a capitale della cultura, Viareggio e Lucca devono viaggiare insieme nell’interesse di due territori che uniti sono vincenti a livello di offerta turistica e culturale": da Confesercenti Toscana, con i suoi presidenti Lucca Francesco Domenici e Viareggio Francesco Giannerini, arriva un giudizio positivo sull’unità di intenti che i sindaci Del Ghingaro e Pardini hanno confermato su questioni fondamentali per il territorio durante l’incontro tenutosi martedì sera a Confcommercio di Lucca e organizzato da Think Tank Reformists.

"Eravamo stati molto critici a suo tempo – spiegano i vertici locali di Confesercenti Toscana – sulla scelta di presentarsi divisi nella corsa a capitale della cultura. Avevamo invece sostenuto con forza un percorso comune che ha, ad esempio nel Maestro Giacomo Puccini, un carattere distintivo e peculiare per la candidatura. Ci auguriamo che si vada avanti in questa direzione e come associazione siamo pronti a dare un supporto concreto anche diventando capofila di un comitato a sostegno in cui siano rappresentate le categorie economiche".

Altro terreno sul quale occorre unità, viene sottolineato, è quello delle celebrazioni pucciniane.

"Una sfida fondamentale alla quale dobbiamo trovarci pronti – aggiungono – e per la quale avevamo già apprezzato il fatto di veder coinvolte tutte le amministrazioni comunali compresa Pescaglia".

Infine, la questione del turismo. "Viareggio e Lucca sono complementari e non concorrenti – sottolineano i due presidenti di Confesercenti Toscana -, anzi unite propongono una offerta turistica totale visto che in pochi chilometri troviamo la forza della città d’arte, ma anche quella del mare, dei borghi, delle montagne. Bene quindi una collaborazione anche su eventi che sono distintivi delle due città come il Carnevale e Lucca Comics, senza dimenticare il Summer Festival per il quale abbiamo sempre chiesto la possibilità di considerare anche Viareggio nel suo cartellone alla luce delle capacità logistiche dimostrate con i concerti di Jovanotti".