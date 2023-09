Pardini-Del Ghingaro a palazzo Sani

Sarà a Palazzo Sani l’atteso confronto fra il sindaco di Lucca e quello di Viareggio. L’incontro si terrò nello splendido Salone delle Conferenze di via Fillungo 121: Mario Pardini e Giorgio del Ghingaro discuteranno su quanto di positivo hanno iniziato a fare assieme e quanto ancor più possono fare i due Comuni, non rivali, ma in una logica di collaborazione che si sta sviluppando anche in queste settimane sulla candidatura di Lucca a Capitale della Cultura. L’incontro organizzato dal Blog Think Tank Reformists si terrà martedì 3 ottobre alle ore 17,45. Introdurrà e presiederà il dibattito Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca e Massa, con le domande dei giornalisti dei media locali. Cento i posti in sala, da con whatsapp 348 0533233 o alla mail [email protected].