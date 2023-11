Parco Pinocchio. Il voucher per gli sconti

Non poteva mancare, in occasione del Lucca Comics l’opportunità di un tuffo nel magico mondo di Pinocchio, del quale ricorre, proprio quest’anno, il 140° anniversario della pubblicazione del volume con la celebre storia del burattino di legno. Le celebrazioni - mostre, convegni, eventi musicali - sono curate dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, presieduta da Pier Francesco Bernacchi. E proprio in occasione del Lucca Comics la Fondazione Collodi è presente con un proprio punto dedicato ospitato nei locali della Speed, la nostra concessionaria di pubblicità, in piazza del Giglio n. 5. Qui per l’intera giornata di oggi sarà possibile ritirare i voucher per uno sconto speciale del 50% sul biglietto di ingresso al Parco di Pinocchio, valido per i 5 giorni del Comics. Lo stesso voucher vale anche come buono sconto di ingresso al 30% dall’11 novembre fino a fine 2024.