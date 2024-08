Salvo il grifone intossicato da piombo: sarà liberato. “Ha mangiato prede contaminate”

San Romano in Garfagnana (Lucca), 6 agosto 2024 – Un esemplare di grifone vittima di un'intossicazione da piombo tornerà in libertà il 10 agosto al Parco dell’Orecchiella (LU).

L’animale è stato consegnato alla Lipu Cruma di Livorno, su richiesta della Asl Toscana Centro, il 9 luglio scorso, dopo essere stato soccorso nel territorio comunale di Castelnuovo di Garfagnana.

Le condizioni sono apparse subito gravi, il Grifone era in forte stato di debilitazione, anemico e disidratato. L’equipe veterinaria del Centro recupero uccelli Marini e Acquatici (Cruma) della Lipu ha subito sospettato l’intossicazione da piombo. La diagnosi è stata confermata dalle analisi e l’animale è stato quindi sottoposto a terapia farmacologica per la cura del saturnismo.

«Gli esami successivi alla prima terapia - spiega il dott. Renato Ceccherelli, direttore sanitario del Cruma - hanno mostrato un livello di piombo nel sangue ancora preoccupante, il che ci ha costretti a ripetere un secondo ciclo di terapia». Dopo le cure necessarie e il periodo di riabilitazione nelle apposite voliere, l’esemplare si è completamente ristabilito.

L’avvelenamento da piombo è un fenomeno di dimensioni preoccupanti, che riguarda molte specie animali e rappresenta un rischio anche per gli umani.

Nel caso del grifone ricoverato alla Lipu Cruma è probabile che si sia nutrito di prede che contenevano frammenti di piombo da munizioni o che avessero a loro volta una concentrazione di piombo molto alta nei tessuti.

I sintomi con cui si manifesta l’intossicazione sono gravi e debilitanti e possono portare alla morte, nel caso di intossicazione acuta, in poche settimane. Inoltre, gli effetti del piombo su specie longeve come il Grifone sono devastanti perché le probabilità di un individuo di subire un’intossicazione prima di essersi riprodotto un numero sufficiente di volte per assicurare una discendenza possono essere altissime.

"La guarigione dell’esemplare ricoverato – dicono dalla Lipu – è quindi un risultato di grande valore, reso possibile dall’impegno del personale veterinario e di tutte le persone che praticano volontariato al Cruma. Ora c’è la fase più gratificante delle nostre attività: il rilascio in natura. L’animale sarà infatti liberato nella Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.