Parco naturalistico del Rimonio. Ripulitura di alveo e del sentiero e installazione di cartellonistica

Prosegue nel nuovo anno appena iniziato l’opera di riqualificazione del territorio comunale di Fosciandora intrapresa dall’amministrazione a guida Moreno Lunardi. Dopo l’arrivo di risorse arrivate dalla Regione Toscana per rendere concreti i progetti, tra gli altri, di manutenzione straordinaria e di collegamenti viari, in buona parte destinati, anche per il 2025, alla sistemazione straordinaria della pista di emergenza che garantirà il collegamento tra i comuni di Fosciandora e Barga, è in arrivo il Parco Naturalistico del Rimonio.

Un progetto al quale la giunta ha dato, infatti, parere favorevole, segnando l’inizio dell’iter di fattibilità tecnico ed economica per 19mila euro, grazie anche al contributo da 8mila euro arrivato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca. Le finalità del percorso naturalistico, entrando nel dettaglio, passano attraverso la realizzazione di un’area in cui grazie a varie essenze arbustive ed erbacee verranno creati corridoi ecologici di connessione, al contempo anche utili agli impollinatori, oltre che un luogo in cui potranno essere svolti, all’interno di un contesto naturalistico unico, eventi per la diffusione della cultura della tutela delle risorse, della biodiversità e degli habitat naturali, e per la sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale, quale nuovo paradigma culturale su cui improntare i comportamenti e gli stili di vita delle persone, come specificato nella relazione di presentazione.

"Con decreto dirigenziale 19331 del 5 novembre 2021 - si dettaglia in Consiglio comunale - è stata assegnata in concessione, per 19 anni al Comune di Fosciandora, un’area, appartenente al demanio idrico, di pertinenza del Fosso di Rimonio, occupata da un guado naturale senza opere e utilizzata per pubblica utilità e autorizzazione idraulica per realizzare interventi di pulizia dell’alveo, delle rive del torrente e del sentiero e per installare cartelli esplicativi e di avvertimento".

"Tale concessione - va avanti - è finalizzata alla creazione di un percorso di interesse naturalistico lungo il Fosso del Rimonio, per la cui realizzazione si provvederà alla ripulitura dell’alveo, delle pareti e delle rive dalla bassa vegetazione cresciuta, oltre che alla ripulitura del sentiero presente sul fianco sinistro del torrente ed all’installazione di cartelli e bacheche in legno, al fine di creare un percorso didattico-naturalistico".

Fio. Co.