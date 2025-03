Parco Micheloni, aggiudicati i lavori. Il cantiere partirà alla fine di aprile

Ex sindaco, insegnante molto apprezzato. Il polmone verde dedicato a Ilio Micheloni avrà un nuovo look, con la novità del chiosco caffetteria. Sono stati aggiudicati al Centro Pavimentazioni S.r.l. di Lucca i lavori di riqualificazione del parco e del centro sportivo di Lammari da parte dell’amministrazione Del Chiaro, intervento finanziato con fondi Pnrr pari a circa 650mila euro. Il progetto prevede la ridefinizione della parte a nord del campo sportivo, con la sostituzione del rettangolo di allenamento, ora in direzione nord-sud, con uno disposto in direzione est-ovest, così da liberare una porzione di territorio che sarà destinata all’espansione verso i "laghetti", la sistemazione delle strutture esistenti adibite a magazzini, attualmente in cattivo stato di manutenzione, la realizzazione di un chiosco-caffetteria a servizio sia del campo sportivo che degli utenti del giardino pubblico. Sarà realizzata un’area pavimentata con nuovi giochi e spazio fitness e sostituita l’illuminazione. Il cantiere aprirà entro la fine di aprile.

"Siamo soddisfatti per il procedimento dell’iter, secondo cronoprogramma, del progetto per la riqualificazione di quest’area verde che ha un grande valore paesaggistico grazie alla presenza dei ‘Laghetti’ – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi, – riteniamo pertanto importante realizzare un intervento che permetta ai cittadini di poter usufruire al meglio di questo luogo che rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie. Non solo miglioreremo l’esistente mettendo tutto a nuovo, ma creeremo anche uno spazio chiosco-caffetteria che adesso non c’è, con l’obiettivo di dare a tutti coloro che frequentano il campo sportivo e il parco una ulteriore occasione di socialità e di benessere. Il parco ‘Ilio Micheloni’ è certamente uno dei parchi più belli del nostro territorio, situato in un’area di grande pregio, che diventerà ancora più attrattivo e offrirà nuove opportunità agli abitanti di Lammari e non solo".

Per il nuovo campo di allenamento di dimensioni 72X42 metri si prevede il ripristino della recinzione esterna, composta da paletti metallici e rete, la sostituzione di alcuni cancelli e lo spostamento delle torri faro. Il percorso pedonale esistente nella parte nord sarà collegato con quello che porta "Ai Laghetti", con piantumazione di alberature.

Massimo Stefanini