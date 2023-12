Parco di Mutigliano, finanziati i restauri. Altri soldi per coprire la pista di pattinaggio

Le feste natalizie portano una raffica di determine comunali, necessarie per avviare o completare lavori pubblici a Lucca. E’ il caso dell’affidamento dei lavori per le opere propedeutiche al restauro conservativo del parco di Mutigliano dedicato ai Caduti della Grande Guerra, per un totale di oltre 14mila euro, ma anche di circa 30mila euro che serviranno, dopo una perizia che ha evidenziato la necessità di altre opere supplementari, per la copertura della pista di pattinaggio (e altri lavori accessori) che è in via del Brennero e che da anni attende una soluzione.

Altri 20mila euro andranno invece per un intervento di completamento e riqualificazione del progetto per la prevenzione degli incendi a Palazzo Guinigi dove dovrebbe sorgere un museo o comunque uno spazio espositivo. Oltre 62mila euro serviranno per la progettazione esecutiva per il miglioramento sismico del Centro culturale dell’Agorà in piazza dei Servi.