Parcheggio Santa Maria, parte il grande progetto: "Un’opera da 25 milioni"

Lucca, 13 dicembre 2023 – “Il percorso per il parcheggio interrato a Porta Santa Maria inizia ufficialmente oggi". La realizzazione dell’infrastruttura era uno degli obiettivi presentati da Mario Pardini durante la campagna elettorale, e ieri la macchina si è attivata. E’ stato presentato ufficialmente, infatti, il documento di fattibilità preliminare del parcheggio sotterraneo da realizzare in piazza Santa Maria nella sala degl i specchi di palazzo Orsetti, presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani.

Si tratta di una vera e propria innovazione urbanistica che avrà una grande ricaduta positiva non solo per quello che riguarda i posti auto in una zona molto congestionata della città ma anche per la riqualificazione dei collegamenti e delle aree pedonali fra il centro storico e la zona di Borgo Giannotti – afferma il sindaco Pardini – una promessa che si trasforma in un progetto sostenibile capace di dare nuova qualità della vita, liberare dalle auto grandi superfici e restituire bellezza alla porta nord". Il parcheggio cambierà volto alla città, con 433 nuovi posto auto e 32 posti moto.

Il progetto scelto dall’amministrazione prevede la realizzazione di un parcheggio interrato su due piani, ciascuno da oltre 6100 mq, ci saranno posti auto riservati a persone con mobilità ridotta su entrambi i piani concentrati in prossimità degli accessi pedonali e punti di ricarica per veicoli elettrici. La rampa di accesso veicoli al parcheggio è prevista nella zona nord-est all’innesto con viale Batoni, mentre la rampa di uscita sarà davanti alla caserma della Polizia di Stato.

Sarà aumentata la superficie ad aree verdi della piazza eliminando i parcheggi a raso esistenti. "Il progetto include anche la sostenibilità economica gestionale della nuova infrastruttura che ha un costo stimato di circa 17 milioni di euro, 25 milioni tenendo conto il quadro tecnico economico, ossia considerando indagini preliminari e anche tutti i possibili imprevisti – afferma l’assessore ai lavori pubblici Buchignani - Le stime sono state condotte con criteri di marcata prudenza con un aspettativa di ricavi annui intorno ai 2 milioni di euro, considerando una tariffa oraria media di 2,20 euro (nei primi cinque anni di gestione). Intendiamo realizzarlo attraverso la nostra partecipata Metro srl, con un leasing, un progetto finanziario della durata di trenta anni con l’aspettativa di avere già la struttura in utile dopo cinque anni".

Il nuovo parcheggio prevederà una serie di interventi, divisi in due tronconi diversi, in modo da non bloccare mai la viabilità cittadina, con la realizzazione di bypass. L’ immagine simbolo del grande progetto, realizzato dallo studio Roli e scelto dall’amministrazione tra tre diverse ipotesi, è la scalinata pedonale che permetterà l’accesso diretto al parcheggio da Porta Santa Maria. Tema molto sentito le tempistichedi realizzazione che accompagneranno la grande infrastruttura.

“Il nostro obiettivo sarebbe arrivare alla realizzazione dell’ 80% del progetto nel 2027" affermano Pardini e Buchignani. Gli obiettivi futuri per il 2024 sono, dopo la conferenza dei servizi, la gara d’appalto integrato e il progetto esecutivo. A quel punto si potrà procedere con l’inizio dei lavori, che l’amministrazione vorrebbe far partire a gennaio 2025 e che avranno una durata di circa 30 mesi.