Lucca Half Marathon. Oltre 1500 atleti in gara dall’Italia e dall’estero

I primi dieci anni della Lucca Half Marathon sono stati festeggiati ieri mattina dagli oltre milletrecento atleti che hanno percorso i classici 21km e 97 metri e, per la prima volta, dalle 51 coppie che hanno partecipato alla staffetta. Perché se è vero che si tratta di una gara e che ci sono vincitori e premiati, la realtà è che chiunque si sia messo un pettorale sulla maglia e sia arrivato al traguardo di piazza San Michele, non importa con quale tempo finale, è sempre da considerarsi comunque un vincitore. Il meteo ha assistito i concorrenti, con un sole non troppo caldo e temperature più accettabili rispetto ai giorni precedenti.

Allo start sulle Mura, dopo il saluto del vicesindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, sulla cortina tra il Baluardo San Paolino e il piazzale Vittorio Emanuele, dove era situato il villaggio-gara, atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero: nell’ordine di arrivo si leggono tantissimi europei, ma anche americani e cinesi. Molti di loro hanno ovviamente approfittato della manifestazione per farsi un bel soggiorno turistico di almeno una notte in una città che anche ieri, infatti, ha fatto registrare un discreto “pienone“.

Sul lato tecnico, la vittoria in campo maschile è andata all’italiano Hicham Boufars, che ha chiuso la corsa in 1h07’03“, davanti al marocchino Ayoub Bouras (1h07’36“), al rappresentante del Burundi, Leonce Bukuru (1h08’37“) e al primo italiano, Alessio Terrasi (1h09’37“), già campione nazionale di maratona e tesserato per il “nostro“ Gp Parco Alpi Apuane. Primo lucchese Tomas Tei, dell’Atletica Virtus Lucca, settimo assoluto (1h10’17“). Tra le donne successo per l’italiana Mohamud Hodan Mohamed (40ª assoluta) in 1h20’06“, davanti a Laura Restagno (1h20’56“) e alla statunitense Katherine Kennedy (1h21’20“). Prima lucchese Marta Micchi, sesta (1h25’34“), del Gp Parco Alpi Apuane. Nella staffetta (la coppia poteva essere unisex o mista) primo posto per Stefano Simi e Paolo Fazzi del Gp Parco Alpi Apuane in 1h18’28“, davanti alla coppia mista Andrea Nannizzi/Elena Bertolotti (1h19’23“) e a Massimo Martina/Michael Luongo (1h20’44“).

Felicissimo il presidente della società sportiva Lucca Marathon, organizzatrice dell’evento, Francesco Rosi, che ha ringraziato vivamente gli sponsor, i tantissimi volontari, le forze dell’ordine e tutti gli atleti, dando appuntamento al prossimo anno.

Paolo Ceragioli