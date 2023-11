Piazza del Giglio, via al cantiere. Sarà un restyling ”profondo”

Piazza del Giglio cambia volto: il 20 novembre, è confermato, parte il restauro dell’area su cui si affaccia il Teatro cittadino e che diventerà per circa quattro mesi un grande cantiere di restauro in grado a lavori ultimati di conferire nuovo decoro a tutta la zona.

"Confermo la data per la partenza del cantiere – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – abbiamo deciso, di concerto con gli operatori e con la collega Granucci, di attendere la terza domenica del mese per consentire lo svolgimento del Mercato antiquario di novembre, che da mese successivo vedrà i banchi solitamente posti in piazza del Giglio spostarsi in piazza Bernardini. Sarà un intervento destinato a dare davvero un nuovo aspetto alla piazza che da troppo tempo aveva bisogno di consistenti lavori di manutenzione".

Il cantiere prevede il totale rifacimento della pavimentazione con un sottofondo in calcestruzzo, sovrastato da una superficie a vista in calcestruzzo architettonico con ghiaia lavata che darà un aspetto ‘naturale’ molto simile all’asfalto natura, ma decisamente più resistente e duraturo. Generalmente, è circa triplo il tempo di durata di questo materiale rispetto all’asfalto natura. E proprio in vista di un intervento destinato a durare a lungo, è stato deciso, di concerto con gli enti interessati, di mettere mano ai sottoservizi presenti nella piazza, allo scopo di effettuare tutti i lavori in un’unica soluzione evitando, magari tra pochi mesi o anni, di dover rimettere mano, finendo per sbancare la piazza.

Saranno anche rifatte le riquadrature in pietra di Matraia (deteriorate e mai sostituite negli ultimi anni, durante i quali ci si è limitati in modo a dire poco orribile a colare delle sostanze, peraltro di colore diverso, per chiudere le crepe) e collocati dissuasori di tipo estraibile (in modo da poterli togliere rapidamente nel caso di eventi). Previste anche delle fioriere in ghisa per rafforzare la già presente funzione pedonale della piazza. Di più: di concerto con la Sovrintendenza, saranno inseriti faretti incassati a terra e verrà realizzata una nuova illuminazione del monumento a Giuseppe Garibaldi. Il progetto di restauro che prevede la conclusione di lavori ad aprile del prossimo anno è stato finanziato interamente dal Comune di Lucca con 600mila euro. In sostanza un restyling decisamente consistente, destinato a offrire una immagine ancora più accattivante di uno dei luoghi simbolo, quasi un salotto, della città.

Lavori verso la conclusione invece al parcheggio Cittadella, che ritroverà 80 posti nello spazio interno alla ex Manifattura. Alla riapertura di questo spazio è legato il passaggio ai residenti degli stalli presenti in piazza della Magione. A breve, infine, ecco la sistemazione definitiva di piazza Santa Maria: nei mesi scorsi il Comune ha iniziato a ridefinire la piazza pedonalizzandone una parte e ponendo delle aiuole per delimitare temporaneamente l’area. Ora sono pronti i pioli in ghisa che costituiranno la soluzione definitiva.