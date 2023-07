Parcheggio per il teatro Alfieri Partiti i lavori per realizzare l’area da 190 posti auto gratuiti

Sono partiti a Castelnuovo i lavori per dotare il Teatro Alfieri di un ampio parcheggio gratuito, servito da una nuova strada di accesso che costeggia in parte la ferrovia, lato zona industriale. Lo storico Teatro castelnuovese, tra i migliori a livello regionale, come ribadito più volte dagli esperti, direttori di orchestra e attori, sarà collegato, a livello pedonale, direttamente con via XX Settembre, mentre, a livello veicolare, è l’area della stazione ferroviaria tramite la ricordata nuova strada di accesso.

"Un ampio parcheggio gratuito - spiega con soddisfazione il sindaco Andrea Tagliasacchi - vicino al centro storico del capoluogo, raggiungibile comodamente sia in auto che a piedi e funzionale, non solo agli artisti e agli operatori del teatro, ma anche a tutti i cittadini che ne vorranno usufruire, a cominciare dai residenti nel rione di Santa Lucia". Intanto i lavori sono partiti spediti per la realizzazione della nuova area destinata ad accogliere circa 190 posti auto e della relativa strada di accesso dalla zona del sottopasso ferroviario. Un intervento complessivo di 2.250.000 euro, totalmente finanziato dalla Regione Toscana, inserito in un lotto unico di lavori affidati ad un’Ati composta dalle imprese di costruzioni Guidi Gino S.p.a. e Intersonda S.r.l., più l’impresa di scavi e demolizioni Lunardi Movimento Terra S.r.l. Responsabile unico del procedimento (Rup) è il geometra Vincenzo Canozzi del Comune di Castelnuovo.

"Questo importante intervento – aggiunge Tagliasacchi – va a risolvere un’annosa problematica legata alla mancanza di un parcheggio per il teatro comunale. Dà inoltre una risposta concreta anche ai cittadini e agli esercenti del rione Santa Lucia che, da anni, chiedono a gran voce un’area specifica per i veicoli così da eliminare il disagio e il connesso pericolo delle soste in doppia fila lungo via Roma e via Marconi. Il parcheggio sarà dotato di una comoda strada di accesso dall’area della stazione, anch’essa interessata dai lavori, e di un collegamento pedonale con vicolo Parigi e, quindi, col centro storico".

I lavori al parcheggio sono stati preceduti da una serie di rilievi al fine di renderne ottimale la fruibilità da parte degli automobilisti. La fine dell’opera con relativa inaugurazione , è prevista entro la fine dell’anno.

Dino Magistrelli