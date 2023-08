Parcheggi e Santa Maria La bacchettate di Chiari

Un fuoco di fila senza fare prigionieri, e per certi versi, visto dalla postazione in cui vengono sparati i colpi, a dir poco sorprendente. L’ex assessore di varie giunte di centrodestra, nonché ex coordinatore di Fratelli d’Italia Marco Chiari spara alzo zero sulla giunta Pardini.

Lo fa attraverso una nota davvero molto critica verso l’attuale giunta Pardini. Che, prima di tutto, riceve bacchettate, in merito al provvedimento con il quale ha deciso di istituire una navetta gratuita per portare le persone in piazza Santa Maria nei fine settimana. Per Chiari, è solo una brutta copia di un suo progetto di mobilità redatto ai tempi della giunta Fazzi.

"I provvedimenti estemporanei presi in questa maniera – spiega – per di più alla fine dell’estate e del periodo turistico, non hanno alcun senso se non collegati ad un progetto di mobilità complessiva sul territorio, se si vuole disincentivare l’uso del mezzo pubblico, altri devono essere i provvedimenti e non solo quelli richiesti dalle lobby locali a proprio uso e vantaggio".

Ma le critiche, che finiscono per investire prima di tutto l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, vengono estese alla scelta di voler costruire un parcheggio sotterraneo fuori Porta Santa Maria.

"Un’opera – aggiunge –che comporterà (salvo imprevisti) 3 anni di lavori mettendo a soqquadro tutta la viabilità della circonvallazione: Costi benefici? Pochissimi, si perderebbero circa 70 posti in superficie per averne circa 8090 in sotterraneo, nel frattempo la Metro, che oggi riversa al Comune i soldi derivati dai parcheggi, dovendo sottoscrivere un mutuo per la sua realizzazione, ha già comunicato al Comune stesso che smetterà per anni di mettere nelle casse comunali tali introiti".

Chiari ricorda che la sua proposta, presentata negli anni 2000 era quella di realizzare parcheggi multipiano nella zona delle Tagliate con costi nettamente inferiori e realizzando molti più parcheggi. "Siamo veramente nel ridicolo e nella follia – conclude – nel pensare ad un’opera del genere. Purtroppo questa giunta non ha memoria storica di quello di buono che è stato predisposto dalle giunte precedenti, prendiamo i progetti pronti e cantierabili che sono nei cassetti, miglioriamoli se opportuno, ma non sprechiamo ulteriori soldi solo ed esclusivamente per la propria immagine".