C’è il cantiere, via i parcheggi per i disabili. “Chiediamo provvedimenti immediati”

Lucca, 23 maggio 2023 – Ripristinare gli stalli per le persone disabili in zona stazione, attualmente resi inaccessibili dal cantiere per il sottopasso ciclopedonale. È quanto chiede il presidente dell'associazione Luccasenzabarriere Odv Domenico Passalacqua al sindaco di Lucca Mario Pardini, e all'assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani.

“Diversi cittadini ci hanno contattato tra ieri e oggi, 23 maggio - spiega Passalacqua - per segnalarci che il cantiere per il nuovo sottopasso alla stazione rende inaccessibili i posti auto riservati alle persone disabili e, al momento, non ne sono stati previsti di alternativi. Chiediamo all'amministrazione di prendere provvedimenti immediati. Questa situazione oggi rende difficoltoso l'accesso alla stazione da parte delle persone con disabilità e questo non va bene. Ecco perché è opportuno che vengano ricavati due nuovi posti in prossimità della stazione e fuori dall'area cantiere, proprio per non ledere in alcun modo la dignità e l'autonomia di coloro che, ogni giorno, si scontrano con le troppe barriere, architettoniche e mentali, che la società non riesce ancora ad abbattere”.