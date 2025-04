Parcheggi al San Luca. Spazio per un’ipotesi utile ai dipendenti

Uno “scambio“ di aree di sosta per garantire un approdo più idoneo e immediato ai dipendenti dell’ospedale San Luca. Nel corso della riunione tra Comune, Asl e Ge.Sat è stata presa in considerazione

una proposta proprio di Ge.Sat, il gestore del San Luca, giunta a seguito di una circostanziata richiesta avanzata dalla Asl. Consiste nella permuta dell’attuale parcheggio “utenti 2” (a pagamento) con quello “dipendenti 2” (in prossimità del Pronto soccorso) in modo da collocare il parcheggio dei dipendenti in un unico settore. La proposta è stata valutata positivamente dal punto di vista tecnico, considerando che permetterebbe di garantire la presenza di un significativo numero di posti auto in più (si parla di oltre 100 stalli) per gli operatori sanitari e una migliore logistica per il parcheggio dei visitatori che troverebbero così un’area a disposizione a ridosso del Pronto soccorso. La soluzione consentirebbe anche di assicurare un miglioramento generale della viabilità e di evitare le attuali code in attesa che si liberi un posto auto.

L’Asl, confermando la sua attenzione sul tema, si è impegnata a dare riscontro a questa proposta di Sat, che comporta ovviamente un accordo economico con il gestore per gli stalli di differenza e per le opere impiantistiche e strutturali necessarie (modifiche impianti e stazione di pagamento, progettazione di nuova viabilità e realizzazione segnaletica, alcuni aspetti gestionali). Nel contempo il Comune di Lucca riconosce l’impegno a vigilare sul rispetto delle norme sulla viabilità e sulla sosta e sta in effetti procedendo a inviare quasi quotidianamente, anche a seguito di richieste da parte dell’Asl, le pattuglie di polizia locale, con relative sanzioni per le situazioni di “parcheggio selvaggio”. Erano presenti anche il sindaco Mario Pardini, il consigliere Alessandro Di Vito, il direttore amministrativo dell’Asl Gabriele Morotti, il direttore sanitario del San Luca Spartaco Mencaroni, il direttore del dipartimento tecnico Asl Nicola Ceragioli.