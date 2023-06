Paolo Ruffini sul palco di “Estatecinema“ "Rido perché ti amo" il suo nuovo film

Paolo Ruffini protagonista alle 21.30 della serata odierna a Estatecinema, nel parco di Villa Bottini. Il regista e attore toscano presenta in anteprima al pubblico lucchese il suo ultimo film “Rido perché ti amo”, una commedia romantica per tutte le generazioni, con uno show che anticipa la proiezione. Il film, oltre a Paolo Ruffini, vede protagonista Nicola Nocella, affiancato da Herbert Ballerina, Greg, Loretta Goggi e molti altri. La serata è parte della iniziativa estiva Cinema Revolution con ingresso a 3,50 euro. Un costo molto contenuto per sostenere il cinema europeo ed italiano, applicato a tutte le proiezioni di EstatecinemA dei film nazionali fino al mese di settembre. Prevendite aperte online sul sito www.luccacinema.it oppure direttamente in cassa negli orari di apertura. In caso di pioggia la proiezione e lo show si terranno al cinema Astra, in piazza del Giglio. Il film racconta la storia di una coppia, Leopoldo e Amanda, che sin da bambini si giurano amore eterno durante le scuole elementari. Ben venticinque anni dopo, i due sono alle prese con i preparativi e le prove del loro matrimonio...