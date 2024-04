Paolo Ruffini: show cult a Mont’Alfonso

Paolo Ruffini con lo spettacolo cult “Io? Doppio!” e l’immaginifico pianoforte di Rita Marcotulli per il concerto all’alba di Ferragosto. Due grandi eventi vanno ad aggiungersi al cartellone di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival lucchese in programma tra luglio e agosto in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Sylvester Stallone alle prese con l’incomunicabilità coniugale, le allucinazioni galoppanti di Yoda in Il ritorno dello Jedi… Chi ama Paolo Ruffini non può che dare il bentornato al celebre show di doppiaggi in vernacolo livornese: “Io? Doppio! Politicamente corretto” sarà in scena sabato 17 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. In questa edizione speciale troveremo vecchi e nuovi personaggi, senza esclusione di colpi: da Matteo Renzi a Giorgia Meloni e Carlo d’Inghilterra, da Aquaman, ai nuovi Star Wars. Con Ruffini sul palco anche Ginevra Fenyes e Claudia Campolongo al pianoforte. Biglietti posti numerati da 19.50 a 34.50 euro.

Come nelle edizioni precedenti, non mancherà il concerto all’alba di Ferragosto: giovedì 15 agosto alle ore 4.45, sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, le prime luci del giorno si intrecceranno alle note di Rita Marcotulli, nome eccellente del pianismo internazionale, jazz e non solo. Il suo “Autoritratto” in musica sarà un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo: un repertorio che strizza l’occhio alla settima arte e alle sue colonne sonore, a cantautori come Domenico Modugno e Pino Daniele. Biglietto posto unico 11.50 euro.

Prevendite da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. Rita Marcotulli e Paolo Ruffini vanno ad aggiungersi ai già annunciati concerti dei Musici di Francesco Guccini (30 luglio, Fortezza delle Verrucole), di Antonello Venditti (3 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), degli Inti-Illimani (5 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), di Roberto Vecchioni (20 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso) e alla conferenza spettacolo di Paolo Crepet, (8 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso).

Altri importanti ospiti sono in arrivo. Info tel. 0583 641007, www.montalfonsoestate.it. Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca.