Bagni di Lucca sogna l’oro alle Olimpiadi. Tennis: Paolini centra la finale del doppio con Errani

Parigi, 2 agosto 2024 – Se nel torneo di singolare il sogno olimpico di Jasmine Paolini si è interrotto prima del tempo, a Bagni di Lucca possono ancora sognare una medaglia grazie alla loro campionessa. La tennista toscana, nel doppio con Sara Errani, ha conquistato la finale per l’oro grazie alla vittoria contro la coppia di tenniste ceche Karolina Muchova e Linda Noskova.

Male che vada sarà quindi argento, anche se ora l’obiettivo è quello di salire sul gradino più alto del podio. Il duo Paolini-Errani ha disputato un’altra prova superlativa, superando le rivali in due set (6-4; 6-3). Ma del resto la coppia non è nuova a imprese di questo genere.

Affiatatissime, hanno dimostrato di avere davvero una marcia in più. Per Jasmine Paolini, dopo la doppia finale al Roland Garros e a Wimbledon, arriva un altro risultato importante in una stagione fin qui eccezionale. Nell’attesa dei tornei che arriveranno dopo l’estate, c’è però un obiettivo importante da centrare. Un obiettivo che farebbe impazzire di gioia tutta la Toscana e Bagni di Lucca: l’oro olimpico a Parigi.