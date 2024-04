Paola Massoni. Le tante facce di un’artista

Si apre un periodo denso di impegni per Paola Massoni, una poliedrica artista che si è distinta in vari ambiti del sapere. Numerosi, infatti, nei prossimi mesi i concerti, le conferenze, le presentazioni, le interviste sulle sue pubblicazioni e, tra questi, anche la consegna di un Premio alla Carriera. Oggi alle ore 18 l’autrice presenterà, al Festival LuccaCittàdi Carta, al Real Collegio, con la psicologa Serena Manzani, la fiaba contemporanea “Sinfonia di un bosco in rivolta“. Sempre oggi alle 21.30 Paola sarà intervistata dal giornalista Armando Torno nella prestigiosa trasmissione radiofonica di Radio24, “Musica Maestro“, sulle sue opere, tra cui il volume musicologico “Giacomo Puccini Nato per il Teatro“ e si ascolteranno alcune sue composizioni.

Altra intervista sarà quella in diretta su Radio Libertà il 6 maggio alle 13.30. Il 3 maggio alle 21 la Misa Tango di Palmeri, nella chiesa di S. Maria Corteorlandini, a ingresso libero, primo appuntamento del Festival ConcertiAmoLucca 2024, con Paola Massoni soprano. Il 9 Maggio alle 21, al Cinema-Teatro Artè di Capannori, il Reading Concert Sinfonia di un bosco in rivolta: Massoni dirigerà il Kalliope Esemble e reciterà passi della fiaba con l’attore Paolo Giommarelli; l’opera sarà presentata anche a Livorno il 26 maggio. L’11 maggio alle 10.30 al Caffè Di Simo, presentazione del libro “Giacomo Puccini Nato per il Teatro“, che arriverà a Livorno il 23 maggio e a Pescia il 7 giugno. Il 12 maggio Paola sarà invece al Salone di Torino con il suo romanzo “Sinfonia di un bosco in rivolta“, candidato al Premio Massarosa. Il 19 maggio alle 17 al Caffè Di Simo, Concerto Puccini non soltanto, Largo al Belcanto con il basso Graziano Polidori e il pianista Stefano Adabbo. Il 24 maggio alle 20.30 Paola Massoni si esibirà come cantante alle Special Olympics in Piazza Mazzini a Pescia, evento organizzato dal Senato della Repubblica. Il 25 maggio alle ore 21 , al Teatro Roma di Castagneto Carducci, con il patrocinio della Regione Toscana, la consegna del premio alla carriera Etrusca Awards, che vede il riconoscimento delle eccellenze toscane in vari ambiti, dalla scienza, allo sport, alla cultura.