Palio della balestra. I quattro vincitori tutti delle Contrade di San Paolino

Riscoperto negli ultimi anni dopo i fasti degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, si è disputato ieri pomeriggio in piazzale Arrigoni il sedicesimo Palio della balestra dedicato alla Santa Croce, uno dei principali appuntamenti del "September Lucensis" che comprende le iniziative storiche promosso dall’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto Lucca Historiae, in collaborazione con le associazioni di rievocazione. In onore del Volto Santo le migliori balestre della Compagnia Balestrieri e delle Contrade San Paolino si sono sfidate per la seconda volta dopo il 12 luglio che era dedicato al patrono della città.

La giornata è stata aperta a mezzogiorno dalla Gazzarra di Santa Croce, spettacolo di artiglierie organizzato dall’associazione Historica Lucense sul baluardo San Martino. Doppio l’appuntamento in piazzale Arrigoni: alle 16 l’estrazione dell’ordine di tiro dei 47 balestrieri in gara: 23 della Compagnia Balestrieri e 24 dell’Associazione Contrade di San Paolino; alle 17 sfida e esibizione anche degli sbandieratori e musici Città di Lucca, freschi campioni d’Italia nella coppia tradizionale e medaglia d’argento nella squadra. Dai 4 pancacci si sono alternati i balestrieri.

Questi i quattro vincitori, tutti dell’Associazione Contrade di San Paolino. Primo premio a Giampaolo Russo che era stato il quarto a tirare dal pancaccio 1. Ha consegnato il primo premio il sindaco Mario Pardini. Secondo premio a Giacomo Bini che era stato il dodicesimo a tirare dal pancaccio 3. Ha consegnato il premio l’assessore alla cultura Mia Pisano. Terzo premio a Stefano Giusti che era stato il primo a tirare dal pancaccio 1. Ha consegnato il premio il consigliere delegato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga. Quarto premio a Mariela Gonzales che era stata la terza a tirare dal pancaccio 1. Ha consegnato anche questo premio il consigliere delegato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga.

