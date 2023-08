Palestre a cielo aperto Prosegue l’iniziativa

Prosegue l’iniziativa "Palestra a cielo aperto" nel parco Aldo Moro, proposta dall’amministrazione comunale e realizzata con la collaborazione del’ASD Tau Calcio Altopascio almeno fino alla metà di settembre. Ci sono in programma infatti ancora ancora 4 appuntamenti concentrati nelle prime 2 settimane di questo mese, nei giorni di lunedì e mercoledì. L’iniziativa, infatti, vedrà gli "allenamenti" aperti a tutti lunedì 4 e mercoledì 6 settembre e si ripeterà negli stessi giorni la settimana successiva (lunedì 11 e mercoledì 13 settembre), sempre nell’orario dalle 18 alle 19, nel centrale parco Aldo Moro.

"Dopo il successo dei primi mesi estivi – spiega l’assessore allo sport Valentina Bernardini – siamo fieri di proseguire con questo progetto condiviso. Offrire gratuitamente questo servizio ai cittadini ci riempie il cuore di orgoglio, è il modo migliore per creare gruppo, fare attività fisica tutti insieme senza limiti di età. Siamo sempre in prima linea quando si parla di salute, sviluppo e aggregazione. Il progetto "Palestra a cielo aperto" quest’anno si è potuto svolgere grazie alla presenza di istruttori esperti dell’ASD Tau Calcio Altopascio, che ringrazio per aver contribuito all’ottima riuscita". Il corso prevede sessioni di ginnastica dolce rivolte a tutti i cittadini interessati, senza limiti di età: un’occasione per continuare a prendersi cura del proprio corpo e dello spirito, grazie agli istruttori del Tau Calcio e per stare insieme e vivere, sempre di più, il territorio. La partecipazione al corso è gratuita e basta presentarsi direttamente al parco Aldo Moro, ma è necessario portare il proprio tappetino. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0583216353