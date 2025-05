Palestra nell’ex Procura “Fronte Mura piace a tutti“

Si chiama Fitness XL e ha dato decisamente nuova vita all’edificio moderno in mattonicini rossi, accanto al parcheggio Carducci, che fu la ex Procura e che per tanti anni è stato chiuso e inutilizzato. Bello quanto impossibile, pareva. Poi, quasi in punta di piedi, è arrivata la palestra di proprietà dell’imprenditore lucchese Marco Severini.

“Ci abbiamo lavorato circa un anno – dice l’amministratrice, Chiara Ragghianti –, e ancora siamo alle prese con continue migliorie. Ma gli ambienti erano di per sè molto belli, questo ci ha convinto da subito a mantenere le caratteristiche del progetto architettonico originario, abbiamo solo rimosso alcuni divisori, e adeguato ciò che era necessario. Il risultato ci ha dato grande soddisfazione, e la risposta dei lucchesi, e non solo, è stata immediata e molto graticante“. Fitness XL sta diventando punto di riferimento anche dei turisti.

“Abbiamo formule molto elastiche e i turisti o comunque chi è in città anche per un breve periodo ne approfitta per restare in forma. La posizione fronte Mura è un gran valore aggiunto, rende comodo l’approdo a chi abita in centro e, con il parcheggio, anche a chi arriva da fuori“.

A proposito della sosta i proprietari della palestra hanno pensato di chiedere una sorta di convenzione al parcheggio Carducci per i propri abbonati. Le novità non si fermano qui. “Stiamo lavorando per creare una bella Spa, gli ambienti lo consentono“. C’è il bar che propone anche cocktail e bevute “sane“, tutto incluso con il panorama delle Mura. “Ci è dispiaciuto chiudere Officine XL a San Concordio, un immobile che comunque non rientrava nel complesso delle Officine Lenzi. Ma questo fondo era troppo bello per non cogliere l’occasione di valorizzarlo. Abbiamo rimborsato i clienti degli abbonamenti non terminati in modo da lasciar loro libera scelta se ’trasferirsi’ o meno a Fitness XL. Molti lo hanno fatto, ma abbiamo anche tanti clienti nuovi“.

Il tariffario, che la proprietà non ha nessun problema a mettere in trasparenza, offre molte possibilità anche di scontistica. “Solo per fare tre esempi – fa sapere Chiara Ragghianti – l’entrata singola è 15 euro, l’annuale fitness 780 euro, 950 euro invece fitness e i corsi. E per noi il punto estremamente qualificante è il nostro team, formato da coach tutti laureati e che lavorano in perfetta sintonia di squadra“. Si fa attività fisica ma si può anche ritagliarsi un angolo spazio-temporale per disbrigare un po’ di lavoro. “Abbiamo i tavoli anche nel giardino esterno. La palestra ormai è e deve essere un mondo aperto a tante esigenze del vivere quotidiano“.

Laura Sartini