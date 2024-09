Palazzo Pretorio: aperta la mostra con le eccellenze del territorio

Ha preso il via ieri mattina nel loggiato di Palazzo Pretorio di piazza San Michele la tradizionale “Mostra dell’Agricoltura e del Territorio Lucchese“, promossa dall’associazione “Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia“ in collaborazione con la “Fisar“. Un suggestivo banco di degustazione di vini e oli del nostro territorio che propone ben 73 etichette di vini e 5 di extravergine lucchese, per un totale di 25 aziende del territorio.

Al taglio del nastro (nelle foto di Alcide) anche l’onorevole Elisa Montemagni, la consigliera regionale Valentina Mercanti, l’assessore comunale Moreno Bruni, l’assessore all’agricoltura del comune di Capannori Silvana Pisani e altri esponenti dei comuni di Altopascio e Barga, nonché Giuliano Cesaretti della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

La mostra delle eccellenze dei vini e degli oli lucchesi resta aperta nel loggiato di Palazzo Pretorio tutti i giorni fino al 22 settembre con orario 12.30/20.30.