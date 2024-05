Paese in lutto per la scomparsa del prof. Fabbris

Si terrà oggi pomeriggio, giovedì, alle 16, nella Chiesa parrocchiale di Torrite di Castelnuovo, il funerale di Salvino Fabbris (foto), 83 anni, insegnante di Educazione tecnica nella Scuola Media in pensione e istruttore di Scuola guida fino agli ultimi giorni. Lascia nel dolore i figli Massimo e Francesca con le loro famiglie e gli amati quattro nipoti, il fratello, parenti e amici. Le dipendenti delle Autoscuole Salvino lo ricordano con grande affetto per la sua umanità e disponibilità. Originario di Chioggia, in provincia di Venezia, era arrivato tanti anni fa a Castelnuovo per amore di una ragazza di Castelnuovo, Donatella Bertoncini, diventata poi sua moglie, docente di Lettere e poi Dirigente scolastica, prematuramente scomparsa alcuni anni fa. Salvino Fabbris aveva fondato la sua prima Scuola Guida nel 1963 a Piazza al Serchio e poi, dal 1968, a Castelnuovo, attività ora portata avanti dal figlio Massimo. Una vita spesa tra la famiglia, il lavoro ma anche la politica quella di Salvino Fabbris, che in passato aveva ricoperto la carica di consigliere comunale di minoranza per il partito socialista a Castelnuovo. Era iscritto alla sezione Cai di Castelnuovo, appassionato della natura e della montagna, innamorato della terra che l’aveva adottato ormai tanti anni fa.

Dino Magistrelli