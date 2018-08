Lucca, 21 agosto 2018 - Paura a Lucca sulle Mura urbane per un bambino e un papà che sono caduti da un parapetto. E' accaduto intorno all'ora di pranzo di martedì 21 agosto nella zona del baluardo di San Regolo. I due fanno parte di una piccola comitiva francese in visita in Toscana. Il gruppo aveva preso dei risciò per visitare le mura. Mentre i genitori erano appunto sul mezzo a quattro ruote, il bambino, che ha 6 anni, li seguiva con una biciclettina.

A un certo punto il piccolo si è diretto verso un parapetto, che in quel punto è particolarmente basso. Da capire la dinamica della caduta. Il bambino sembra non abbia visto la fine del parapetto ed è caduto per circa sei metri nella cannoniera sottostante. Il padre, nel tentativo di soccorrerlo, si è lanciato di sotto istintivamente ed è caduto anche lui rovinosamente. Immediato l'allarme al 118 da parte degli amici. Il papà è stato trasportato all'ospedale di Lucca con lesioni e sospette fratture, mentre il piccolo all'ospedale fiorentino Meyer con l'elicottero Pegaso. Il bambino non è in pericolo di vita, ed è stabile, ma la prognosi resta riservata e sarà ricoverato in chirurgia.

Sul postoono intervenuti il 118, la polizia, la polizia municipale e i vigili del fuoco.