“Pacchetto sicurezza“. Astensione dai processi da oggi a venerdì

Tre giorni senza processi. L’Unione delle Camere Penali ha infatti proclamato a livello nazionale l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 7, 8 e 9 febbraio. Nel mirino degli avvocati c’è "il contenuto del pacchetto sicurezza, che lungi dal porsi in sintonia con un programma di riforma della giustizia in senso liberale, rivela una matrice securitaria sostanzialmente populista e profondamente illiberale". "Censuriamo l’irrazionale moltiplicazione delle fattispecie di reato e l’aggravamento delle pene in senso contrario al principio di uguaglianza e di proporzionalità".