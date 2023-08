“Pacchetto scuola”, contributo per sostenere le spese scolastiche

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Altopascio vara anche quest’anno il “Pacchetto scuola“: un contributo speciale che viene erogato dal Comune su richiesta dei cittadini, con fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione e che mira a garantire il diritto allo studio, guardando con particolare attenzione alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà socio-economiche.

Il contributo può arrivare fino a un massimo di 300 euro e rappresenta un reale sostegno alle spese necessarie per la frequenza scolastica, indirizzato a quegli studenti che appartengono a nuclei familiari più fragili. In momenti in cui alcune famiglie stentano ad arrivare a fine mese, il contributo può essere un sostegno utile anche a coprire le quote per il pagamento dei servizi scolastici come mensa e trasporto, e anche per l’acquisto di libri di testo e di altro materiale scolastico e didattico.

Per inviare la domanda, c’è tempo fino al 22 settembre di quest’anno, è necessario però compilare il modulo su apposito form online sul sito del Comune al link https:www.comune.altopascio.lu.itpapacchetto-scuola-2023-2024. Possono fare domanda le famiglie con figli iscritti alla scuola superiore di primo e secondo grado, con un ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Inoltre, gli studenti e le studentesse devono essere residenti nel comune di Altopascio, ma è previsto anche un limite di età per accedere al contributo, infatti i ragazzi e le ragazze delle famiglie richiedenti, non devono avere più di 20 anni (20 anni e 364 giorni).

Il requisito relativo all’età non si applica però agli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

In caso di dubbi o difficoltà nella compilazione del form on line è possibile comunque rivolgersi all’Ufficio Scuola che assisterà i cittadini nei diversi passi per il completamento delle procedure, (nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle ore 15 alle ore 17), oppure è possibile richiedere assistenza anche telefonica contattando il numero 0583.216353.