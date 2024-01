Otto milioni di lavori. Coreglia vara il maxi-piano delle opere pubbliche

Riflettori accesi a illuminare il territorio del comune di Coreglia Antelminelli che tra manutenzioni, nuovi progetti, opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza generale, presenta un piatto colmo di investimenti per un valore di poco inferiore a 8 milioni di euro. Progetti ambiziosi, finalizzati a rendere capoluogo e frazioni sempre più vivibili e curate. Agli 8 milioni di euro per le opere pubbliche, si aggiungono le risorse per la frazione di Piano di Coreglia, tra ampliamento del parcheggio, riqualificazione del campo sportivo, nuovo parco inclusivo al servizio della frazione e quasi 3 milioni di euro destinati alla riqualificazione del Museo della Figurina di gesso e dell’emigrazione e del teatro comunale, rispettivamente per 1.5 milioni e 1.3 milioni di euro.

Nella visione dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi, grande attenzione viene posta sul tema della sicurezza declinata nelle sue tante forme, come la videosorveglianza, la messa a norma e agibilità del patrimonio comunale, dalle scuole, agli edifici comunali, fino alle palestre. Importanti voci programmatiche, nell’ottica della gestione dei numerosi fondi a disposizione per la messa in sicurezza della viabilità del territorio, sono riferibili principalmente alle frazioni di Tereglio, Lucignana e Gromignana.

Anche la viabilità Calavorno-Vitiana sarà messa in sicurezza e così sarà anche per il versante in località San Michele. Infine, i lavori partiranno anche a Prateglio e a Vitiana, località ai Campi , con l’adeguamento dell’opera di attraversamento del Rio Secco a Ghivizzano. Oltre settecentomila euro saranno utilizzati per l’avvio dei lavori di rigenerazione e riqualificazione urbana del centro storico della bella frazione montana di Tereglio, con attenzione particolare alle aree di sosta. Tra gli altri interventi di rilievo, saranno riqualificati anche il piazzale Le Prata nel capoluogo, sempre per 700mila euro, e l’area antistante la farmacia a Piano di Coreglia, mentre In via Porrina verrà eseguita una manutenzione straordinaria dell’impianto fognario e prosegue l’opera di efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

"Ci aspetta un 2024 ricco di opere e di interventi – commentai merito il sindaco Marco Remaschi -. Interventi che serviranno a rendere più sicuro, curato e vivibile il nostro territorio, attraverso una modalità tendente ad accorciare le distanze tra le persone e a migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Sono lavori necessari, tali da valorizzare il bello che già abbiamo e che puntano a proteggere l’ambiente guardando al futuro di tutto il nostro comune. Una programmazione di interventi molto ambiziosa, che dipenderà dalla nostra capacità di intercettare le risorse e di presentare progetti credibili e concreti".

Fiorella Corti