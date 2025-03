Ottanta anni fa la Liberazione dalla guerra

L’amministrazione comunale ha organizzato un calendario di eventi per commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione. Le iniziative, realizzate con il contributo del consiglio regionale, rientrano nel programma di celebrazioni dell’80esimo anniversario della Liberazione e della commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. Il primo appuntamento in programma è un convegno storico dal titolo "1943-45. Appunti di guerra e resistenza in Valle del Serchio" che si terrà a Migliano, nella sala Vladimiro Zucchi, sabato dalle 15,30. L’evento, coordinato da Marco Bonini , Anpi Val di Serchio Garfagnana,, si aprirà con il saluto del sindaco di Fosciandora, Moreno Lunardi e delle altre autorità presenti.

A seguire, interverranno Ivano Stefani, storico locale, con una relazione su ’’Settembre 1944 – Aprile 1945’’. ’’La guerra si ferma a Fosciandora’’ con la dottoressa Sara Moscardini, direttrice della sezione di Barga dell’istituto storico lucchese, attraverso un approfondimento su Il fronte di guerra tra Fosciandora e Barga. A seguire è previsto l’intervento del colonnello Vittorio Lino Biondi, ufficiale in riserva e cultore di storia militare, con un’analisi su La battaglia di Sommocolonia, e il professor Mario Regoli, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca, che parlerà de La Resistenza in Valle del Serchio. All’organizzazione dell’evento collaborano il comune di Fosciandora, il consiglio regionale della Toscana, la Pro loco di Fosciandora, l’Anpi Val di Serchio Garfagnana, la sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese e l’Isrec Lucca. A conclusione del convegno, la Pro loco di Fosciandora offrirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

Fio. Co.