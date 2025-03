Osunlade, Habibi Funk, Emma Morton e Tommy Soul al Limbo Festival

BARGA

Limbo festival, prende forma il programma della prossima edizione che si terrà dal 10 al 13 luglio nella tenuta del Ciocco. In questi giorni sono stati annunciati altri artisti: Acid Pauli, Osunlade, Habibi Funk, Luca Bacchetti, DREEEMY, Emma Morton (live) e Tommy Soul. Alle loro performance si aggiungono quelle di Adrian Fioramonti Quintet (live), Vitamina Jeans, Markeno, Fonx, Ruben Peloni, Davide Friello, Zam & Mozait (live), Marco Dragoni, Pizzo, Tom Scharre, Alessia Biagiotti, Emma and Carlos Ponte, Tupa ‘Night Wolf’, Philippe Franchini, Samarpan, Franpesca, Villa Panico (live) e Guiri. Comunque nuove sorprese verranno svelate nelle prossime settimane.

Un programma sempre più ricco, che intreccia musica, benessere, natura e cultura gastronomica in un percorso unico. Le giornate saranno scandite da workshop, "bagni di foresta", trekking mattutini, mentre nel pomeriggio il palco sarà dedicato ad incontri, talk e live act unici e coinvolgenti. Al calare del sole, i concerti serali daranno il via a un crescendo di emozioni, preparando il terreno per i DJ set di artisti internazionali in un viaggio sonoro che attraverserà folk, cumbia, afrobeat, classica, elettronica, house e drum’n’bass. L’arte culinaria sarà protagonista con un’offerta gastronomica curata nei minimi dettagli dal collettivo di chef Underground Good Food Mood, che porterà in tavola sapori ricercati e armonizzati con la filosofia del festival. Food truck e ristoranti selezionati offriranno una varietà di proposte tradizionali e vegetariane capaci di soddisfare ogni palato. Per chi desidera immergersi completamente in questa dimensione, sono disponibili diverse soluzioni di per soggiornare nella tenuta, pensate per rendere il soggiorno ancora più speciale. Info e biglietti: www.limbofestival.com.

Luca Galeotti