“Ormai è un brand mondiale“. Confcommercio plaude a un’edizione stellare

Il mesto ma frenetico lavorio per lo smontaggio degli stand è ciò che resta in questi giorni di una felice edizione dei Comics, la 58ª, baciata in fronte dal sole, finalmente. E da un popolo appagato che già da ieri, sui social, ha dato il via al conto alla rovescia per quella del 2025. Una città che si riposa dopo la grande festa e i grandi numeri: 275mila biglietti venduti.

“I numeri – dichiarano i vertici di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara – certificano in modo chiaro ed inequivocabile l’ennesimo grande successo del festival. Il dato sugli oltre 275 mila biglietti venduti, terzo miglior risultato di sempre, che sale a 800 mila persone se si somma anche il pubblico non pagante, conferma e rafforza la dimensione internazionale del festival e merita di essere rimarcato. Perché siamo tutti abituati a sentire e leggere grandi numeri quando si parla di questa manifestazione, ma occorre anche ricordarsi che dietro ad essi c’è un lavoro annuale da parte degli organizzatori, che parte il giorno successivo alla fine di un’edizione e arriva sino a quello precedente l’inizio della successiva. Certi risultati, insomma, non vanno mai dati per scontati”. “Un successo – prosegue Confcommercio – per il quale intendiamo ringraziare tutti coloro che in questi giorni abbiano lavorato duramente affinché Lucca Comics & Games potesse svolgersi al meglio. A partire naturalmente da Lucca Crea, per arrivare all’amministrazione comunale, a tutti i tecnici e i dipendenti municipali, alle istituzioni che hanno collaborato con l’organizzazione, al personale di Sistema Ambiente che, ben diretto, ha ripulito in modo rapido e puntuale la città, e a quello della protezione civile e delle associazioni di volontariato. E naturalmente alle forze dell’ordine, che hanno vigilato con la consueta professionalità sulla sicurezza di un evento contraddistinto ancora una volta dalla gioia, dalla fantasia e dall’educazione di un pubblico unico“.

“Un plauso infine ai nostri commercianti, che con le loro vetrine e i loro costumi a tema hanno aggiunto un ulteriore tocco di originalità al clima di festa generale. Sin da ora – concludono i vertici di Palazzo Sani – il pensiero va non solo al 2025, ma anche al 2026, momento in cui Lucca Comics & Games festeggerà 60 anni di vita“. Il conto alla rovescia è già iniziato.

Laura Sartini