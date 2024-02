“Orgoglio. Coldiretti“. Domani a Lucca Coldiretti organizza tre incontri tra Lucca, Garfagnana e Versilia per discutere della crisi dei prezzi e delle decisioni UE che minacciano l'agricoltura italiana. Si affronteranno temi come la Pac, le pratiche sleali e la tutela del made in Italy. Il primo appuntamento è domani a Lucca.