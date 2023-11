Operatori socio sanitari: "Proroga alla graduatoria"

Proroga della graduatoria vigente degli Operatori Socio Sanitari e le necessarie assunzioni. A chiederlo il consigliere di maggioranza a Capannori, Ceccarelli, del gruppo Popolari e Moderati. "A fronte delal carenza di persoale sanitario – si legge nella nota di Ceccarelli - sono state attivate da ESTAR quale Ente preposto del Servizio Sanitario regionale, varie procedure concorsuali pubbliche finalizzate all’assunzione di personale da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere toscane, come quella per Operatori Socio Sanitari la cui graduatoria andrà in scadenza il 21 aprile 2024. Tale graduatoria, finora è stata scarsamente utilizzata ed alla data di scadenza che si sta avvicinando, perderà ogni efficacia, con la conseguenza che per procedere a nuove assunzioni, andrà indetta una nuova procedura concorsuale che richiederà, considerati i numeri probabilmente alti degli aspiranti al posto, tempi lunghi per il suo completamento. Pertanto, dopo l’emergenza sanitaria da poco superata, presenterò a breve apposita mozione in consiglio per sensibilizzare la Regione Toscana, affinché si attivi sia direttamente che in tutte le sedi competenti, allo scopo di ottenere la proroga per un periodo congruo della citata graduatoria degli Operatori Socio-Sanitari".