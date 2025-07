Operata al femore a 101 anni. Ha iniziato a camminare . Il ‘prodigio‘ della signora Velia

A 101 anni viene operata per una frattura al femore destro, dopo una settimana è già in piedi sulle sue gambe e inizia a camminare, pur se accompagnata dai fisioterapisti. È la bella storia di Velia Bonanni, nata nel 1924 e ricoverata lo scorso 9 luglio all’ospedale di Lucca dopo una caduta, per la quale, il giorno successivo, si è reso necessario un intervento in sala operatoria nel reparto di ortopedia del San Luca.

Un intervento - quello eseguito del personale sanitario della struttura diretta da Giuseppe Lioci - perfettamente riuscito, così come raccontano i familiari, della paziente ultracentenaria, che subito hanno ringraziato l’équipe medica dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Il decorso è infatti stato buono e nei giorni immediatamente successivi all’operazione Velia Bonanni, con la tenacia e simpatia che la contraddistinguono, ha subito mosso i primi passi in reparto. "Una ripresa così precoce della deambulazione in pazienti grandi anziani – ha spiegato il dottor Giuseppe Lioci – dipende da molti fattori, tra i quali un trattamento chirurgico tempestivo, un’assistenza adeguata, la collaborazione con i fisioterapisti per la mobilizzazione precoce, senza dimenticare il ruolo fondamentale degli anestesisti nella gestione del dolore. L’intervento non presentava particolari complessità dal punto di vista ortopedico o chirurgico, ma parliamo di una paziente di età molto avanzata e siamo molto contenti di essere vicini a ridarle l’autonomia che aveva prima della frattura".

Dopo la dimissione, il personale dell’ortopedia deciderà, di concerto con la fisiatria, il percorso riabilitativo da intraprendere. Nel mentre anche la direzione aziendale si è complimentata con l’équipe per l’ottima riuscita dell’intervento.