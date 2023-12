Operai comunali. Graduatorie condivise

L’unione fa la forza. Soprattutto nella ricerca di figure professionali che nella configurazione socio-economica odierna sono quasi scomparse, estinte. Come gli operai comunali. Così Montecarlo concede la propria graduatoria al vicino Altopascio. In in talune circostanze ci sono i cantonieri di paese i quali, però, svolgono interventi su richiesta dei cittadini e in base a rapporti di collaborazione. Un tempo c’erano pure gli spazzini o operatori ecologici, ma anche falegnami, fabbri, idraulici, manutentori in generale del patrimonio comunale direttamente stipendiati dal Municipio.

Oggi gli operai comunali sono rari come il celebre francobollo "Gronchi rosa". Sia perché talvolta questi mestieri sono ritenuti troppo umili in questo mondo di laureati, sia perché gli Enti pubblici esternalizzano ormai tutto, compreso il banale taglio dell’erba ad esempio, tutto si fa attraverso l’ausilio di aziende priavate, visto che si tratta sempre di appalti di importi minimi. Così la delibera numero 150 del Comune di Montecarlo mette a disposizione la graduatoria con cui aveva assunto due figure professionali di questo tipo, al Comune di Altopascio. La richiesta, al Protocollo numero 12555, è stata inviata alcuni giorni fa dal Comune di Altopascio, con la richiesta specifica di utilizzazione della graduatoria del concorso, per soli esami, espletato da Montecarlo nel corso del 2022, per l’assunzione di lavoratori con il profilo di "Esecutore Tecnico – Operaio" (ex categoria B, posizione economica B1). Nell’ottica di collaborazione tra Enti, Montecarlo rinnova quindi lo schema di accordo e vista l’urgenza la giunta ha anche votato la delibera "immediatamente eseguibile".

Ma.Ste.