OneRepublic, novemila fan in delirio Summer: successo della band in piazza

Un’altra ondata di novemila fan ha attraversato ieri sera piazza Napoleone, per l’esordio al Summer degli OneRepublic. Gli avamposti dei giovanissimi spettatori erano già accampati dal mattino, accanto agli ancora non allestiti ingressi dell’arena concerto, per essere i primi alle transenne sotto il palco, incuranti del sole implacabile e della temperatura proibitiva.

Poi, nel tardo pomeriggio, la corsa sfrenata all’apertura dei cancelli, l’attesa e poi finalmente i fan hanno potuto scatenarsi, cantando e ballando quei brani per loro familiari e ormai parte della loro vita. Irriducibili a parte, un pubblico in gran parte molto giovane, con numerosa presenza straniera, ha assistito allo show con la stessa partecipazione, anche se un po più distante dal palco.

La band di Ryan Tedder ha dimostrato grande padronanza della scena, con il leader in primo piano a sollecitare la platea, seguendo la lezione dei dichiarati ispiratori britannici U2 e Coldplay. La ricetta musicale è indubbiamente pop, se pensiamo a ballate come “Apologize“ o al recente quasi-tormentone “I Ain’t Worried“, dalla colonna sonora di “Top gun: Maverick“, che da settimane sentiamo suonare a ogni ora in qualsiasi radio. In “West coast“, dedicato alla California, citano le tipiche atmosfere anni ’60 e ’70, dai Beach Boys in poi, che hanno resa celebre musicalmente quella zona degli Usa. Brani perfettamente costruiti e orecchiabili, con testi nei quali i più giovani, in tutto il mondo, si riconoscono. Nella setlist, che ha soddisfatto pienamente i fan, tutte le hit di quindici anni di attività, iniziata come gruppo indipendente su MySpace e che oggi li vede dominare le classifiche globali. Per questo gli OneRepublic devono ringraziare i propri fan, proprio come ieri sera a fine show. Fan che così possono tornare a casa stanchi, ma felici.

Paolo Ceragioli