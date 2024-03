“Onda Acustica“. Un concerto tutto speciale

Un appuntamento musicale da non perdere in città. Giovedì 21 marzo, primo giorno di Primavera scelto un po’ come data simbolica di rinascita, si terrà uno speciale concerto nella Sala della Musica e della Cultura del “Pinturicchio“, il centro commerciale in via Batoni a Lucca.

Gli interpreti sono i musicisti del trio Onda Acustica, composto da Giulio D’Agnello alla chitarra, Mauro Redini al mandolino e Alessandro Sodini alla fisarmonica. Per l’occasione è prevista la presenza anche di Felicity Lucchesi, pianista e cantante di Borgo a Mozzano conosciuta al grande pubblico anche per la partecipazione a “X Factor” e per il concerto tenuto lo scorso anno in Vaticano alla presenza di Papa Francesco.

“Onda Acustica“ si esibisce molto raramente in occasioni pubbliche, per scelta non suona nei locali, e questa è quindi un’occasione speciale per tutti gli amici e i sostenitori che hanno a Lucca di assistere ad un loro concerto. Il trio, diretto musicalmente da Giulio D’Agnello, rappresenta, per gli strumenti utilizzati, un vero e proprio archetipo della musica popolare e tradizionale italiana.

Ma il folk non è l’unico argomento trattato: il trio si distingue infatti per le sue coraggiose incursioni in altri generi musicali dal jazz alla canzone d’autore, dai grandi successi internazionali alle colonne sonore.

Nel corso della serata di giovedì 21 marzo, poi, i musicisti daranno notizia in anteprima di una importante produzione cinematografica alla quale hanno partecipato e la cui uscita è prevista entro l’anno in corso. Un motivo in più per esserci, insomma.

Data da segnare sul calendario. Il concerto si terrà dunque giovedì 21 marzo alle ore 21.30, con ingresso a 10 euro, posto unico, che comprende una consumazione al Black Mirror, adiacente al “Pinturicchio“. Non è previsto il servizio di prenotazione dei biglietti.