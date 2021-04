Aosta, 21 aprile 2021 - E' un 36enne che vive a Aosta, Gabriel Falloni, di origini sarde, l'uomo arrestato per omicidio volontario dalla Squadra Mobile. Sarebbe stato lui a uccidere Elena Raluca Serban, la trentunenne trovata senza vita con una coltellata alla gola. La donna, di origine romena, per anni residente a Lucca ma che ora viveva appunto a Aosta, era stata trovata senza vita all'alba di domenica in una casa di viale Partigiani.

"Me l'hanno ammazzata, era tutto per me"

La ragazza aveva vissuto a Lucca

Sull'uomo la polizia avrebbe raccolto diversi indizi: ci sono le immagini delle telecamere che lo inquadrano nella zona dell'omicidio in un orario compatibile della morte della giovane. E ci sono anche le tracce lasciate dal telefonino.

Falloni ha precedenti specifici: nel 2014 era stato arrestato dai carabinieri a Sassari per il tentato stupro di una 21enne. Fu proprio quella vicenda giudiziaria a convincerlo a lasciare la Sardegna per andare ad abitare in val d'Aosta. Si cerca adesso di capire il movente dell'omicidio: di questo si occupano i pm Luca Ceccanti e Manilo D'Ambrosi.