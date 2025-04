“Omega: file 1-75-Y0x”. Dall’11 al 13 aprile, il gioco targato Eryados

Il progetto Pescaglia Larp friendly prosegue anche nel 2025, con il primo appuntamento dell’anno targato Eryados. Dall’11 al 13 aprile, il territorio comunale sarà teatro di “Omega: file 1-75-Y0X”, il nuovo coinvolgente larp diffuso (acronimo di live action role playing) che farà vivere grandi emozioni a oltre 100 partecipanti in arrivo da tutta Italia, per un fine settimana di divertimento e adrenalina e anche alla scoperta delle tipicità e bellezze pescagline.

L’associazione Eryados ha scritto un nuovo larp ambientandolo proprio nelle frazioni locali, che si troveranno al centro di strani fenomeni paranormali, apparentemente inspiegabili: i giocatori saranno chiamati a risolvere enigmi e a compiere un balzo nell’ignoto, affidandosi solo alla loro intuizione e alle loro capacità. Un evento “Omega”, infatti, è descrivibile come un fenomeno che sfida le leggi conosciute della fisica. Questi eventi si manifestano in modi diversi in tutto il pianeta. Possono essere anomalie temporali, distorsioni spaziali, fenomeni psicologici collettivi, oggetti o persone con proprietà inspiegabili.

"Siamo davvero molto lieti di inaugurare il nostro anno di appuntamenti larp con l’associazione Eryados – commenta Benedetta Pini, ideatrice del progetto Pescaglia “larp friendly” – che torna sul nostro territorio dopo il grande successo del musical larp “Puccini: Tramontate, stelle!” del marzo scorso. Il sodalizio con Eryados e con le altre associazioni che producono larp si è rivelato una strategia premiante per tutte le attività del territorio, soprattutto nei periodi dell’anno di bassa stagione, che non hanno fatto mancare grandi apprezzamenti né il loro sostegno al nostro progetto". “Omega: file 1-75-Y0X” è il larp ideato dall’associazione Eryados e organizzato con il progetto “Pescaglia Larp Friendly”, grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.