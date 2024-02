Omaggio della città anche ad Alcide Tosi

21 giugno 1924. Una data importante per la città di Lucca che quest’anno si trova a celebrare dunque numerosi personaggi iconici in diversi settori e ambiti lavorativi. Dalla musica con Giacomo Puccini al cinema e alla tv con Marcello Mastroianni (non lucchese naturalmente, ma lucchese d’adozione e di cui parliamo ampiamente nella pagina a lato) fino ad un altro personaggio che ha amato profondamente Lucca e che è stato amato dalla sua città: Alcide Tosi, fotografo.

Alcide si è imposto come uno dei più grandi, interfacciandosi con i lucchesi, con le istituzioni, con personaggi del jet set. Fedele alla sua bottega di fotografo (dal 1 maggio 1949 nella galleria del Fillungo poi in piazza San Frediano ed ora in via Mazzini) sapeva essere presente anche in tutte le occasioni istituzionalmente rilevanti e che contavano. Era anche appassionato della Lucchese di cui seguiva le vicende calcistiche come fotografo. In un’epoca in cui gli scatti della pellicola andavano centellinati e dove catturare il momento aveva ancora più significato nel tramandarlo alle nuove generazioni poiché non tutti avevano una macchina fotografica, Alcide Tosi era ovunque. Dalla visita del principe (attuale Re Carlo) al “Taddeucci“, a Jacqueline Kennedy, da Vittorio Gasman a Gina Lollobrigida passando da festival della canzone a eventi sociali.

Collaboratore storico e prezioso de La Nazione – la cui attività e sapienza è passata di testimone a Claudio e Alessandro “Mimmo“ Tosi – Alcide ha scritto pagine indelebili della storia di Lucca: per questo a “EstatecinemA“, in accordo con il patron della rassegna, Simone Gialdini e con la famiglia Tosi, prima della serata omaggio a Mastroianni verrà ricordato anche Alcide, la sua vita, la sua attività, il suo lavoro. Un modo anche per testimoniare l’affetto della città nei confronti di una persona che anche grazie alle sue fotografie oggi ci permette di guardare una Lucca diversa attraverso i suoi occhi.

Cristiano Consorti