Omaggio al cinema “eterno“. Mastroianni, De Sica e Sofia Loren

Anche quest’anno il Comune di Lucca promuove una proiezione iconica all’interno del cartellone della rassegna estiva di EstatecinemA, nella rinnovata cornice degli spazi verdi della ex Cavallerizza, tra Piazzale Verdi e porta San Donato.

Lunedì prossimo 5 agosto è prevista infatti una serata ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con la proiezione di un film che ha fatto la storia del cinema italiano, in considerazione dei protagonisti e regista che lo caratterizzano:“Matrimonio all’italiana”.

Il film, diretto da Vittorio De Sica e interpretato da Marcello Mastroianni e Sofia Loren, è ispirato alla commedia teatrale di Eduardo De Filippo Filumena Marturano e ha consentito ai tre mostri sacri del cinema italiano di vincere il David Donatello per questo titolo, oltre alla candidatura al Premio Oscar per Sofia Loren, come migliore attrice protagonista, e al film, nella categoria miglior film straniero.

Saraà dunque una serata speciale che celebra i 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, i 90 anni dalla nascita di Sofia Loren, i 60 anni dall’uscita del film e i 50 anni dalla morte del regista Vittorio De Sica.

“Un appuntamento suggestivo e affascinante sotto le stelle, in cui rivivrà un pezzo di storia del cinema italiano – dichiara l’assessore Mia Pisano – Un film che fa parte della cultura popolare del nostro Paese, restituito agli spettatori delle nuove generazioni e a chi vuol rivivere le atmosfere del passato”.

L’ingresso alla proiezione è gratuito previa prenotazione e l’orario di inizio dello spettacolo è alle ore 21.30.

In programma a EstatecinemA per stasera prevede “La zona di interesse“ di Glazer, domani “Le cento domeniche“ di Antonio Albanese, domenica sera “C’è ancora domani“ della Cortellesi, martedì l’evento “Back to black“ dedicato a Amy Winehouse, musica e la sua storia. Mercoledì spazio a “Cattivissimo me 4“.

Per maggiori informazioni e per la prenotazione dei biglietti (anche quelli della serata per Mastroianni) è possibile consultare il sito www.luccacinema.it.