Omaggio a Sergio Staino e alla sua arte di vivere tra satira e impegno

Sarà Lido Contemori, l’ospite del prossimo appuntamento del ciclo di incontri ad ingresso libero sul tema “Satira e Società”, al Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, che ospita fino al 18 gennaio l’omaggio a “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno”, curata da Laura Vaioli (direttrice dell’Accademia TheSign di Firenze) e Pio Corveddu, realizzata da Lucca Crea – Lucca Comics & Games, con il Comune di Scandicci, Regione Toscana, Unicoop Firenze, l’associazione culturale “Bobo e dintorni”, e il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Prosegue la serie di appuntamenti con i protagonisti del panorama satirico e fumettistico italiano, che vede ospiti sabato 11 gennaio, alle ore 15,30 con ingresso libero, un’importante matita l’illustratore e disegnatore satirico Lido Contemori. Contemori classe 1948, disegnatore satirico e illustratore, collabora dagli anni Settanta con riviste e giornali come Ca Balà, Linus, Guerin Sportivo, La Gazzetta dello sport, Radiocorriere TV, Galagol (Telemontecarlo) e Il Lavoro, La Repubblica, Smemoranda, Il Secolo XIX, e altri ancora.

Ha illustrato libri per Feltrinelli, Guaraldi, Ponte alle Grazie, Semper, Atlas, Donzelli. Attivo in pubblicità per Coop, Solvay, Audiosonic, Polystil, Regione Toscana, Seat, Elex, Yamaha, Suntur, Brinks Securmark. Nel 2019 ha pubblicato “Colpire in alto”, viaggio nel disegno satirico dal ‘68 ad oggi (Il Pennino, Torino), un illustratissimo percorso attraverso le esperienze, le riviste, le immagini, gli autori che non hanno avuto un importante significato nella satira e nell’umorismo.

Fino al 18 gennaio si può anche visitare “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno”, un percorso espositivo che unisce divertimento e riflessione. A chiudere il ciclo di incontri “Satira e società” il 18 gennaio alle 15.30, sono Maicol & Mirco con Ilaria Staino, figlia di Sergio.