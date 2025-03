Oltre 120 persone al convegno ’Diritto e salute’

Un pubblico di oltre 120 persone ha riempito giovedì 20 marzo la Cappella Guinigi, nel complesso di San Francesco, per il convegno “Diritto e Salute - dalla prevenzione alla tutela”, organizzato da La Città delle Donne OdV, dall’Ordine degli Avvocati di Lucca e dal Comitato di Pari Opportunità dell’Ordine, evento dedicato alla legge sull’oblio oncologico, agli strumenti di diagnosi precoce del tumore e allo stile di vita per contrastarne o ritardarne l’avvento. L’incontro, che si è aperto con i saluti istituzionali del Prorettore di Imt Prof. Marco Paggi, del Presidente della Provincia Marcello Pierucci, del Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Dott. Raffaele Domenici, della Direttrice della Zona Distretto Asl di Lucca Dott.ssa Eluisa Lo Presti, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca Dott. Umberto Quiriconi, della Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale San Luca Dott.ssa Editta Baldini. Al termine del convegno, la cena di raccolta fondi - curata dai ristoranti Il Mecenate e Gli Orti di Via Elisa, con Bonito Caffè, Pane e Marmellata, Maffucci Piante, nella Sala Canova sempre in San Francesco - ha tenuto fede al tema proposto nel convegno, con piatti a km zero e secondo le linee guida della corretta nutrizione, evidenziate negli interventi che l’hanno preceduta. Evento dell’Ordine degli Avvocati di Lucca e del Comitato delle Professioni Ordinistiche di Lucca.