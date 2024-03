Olivati: ”Nessuna informazione sulle osservazioni“

"Piano Operativo, l’amministrazione di Mario Pardini commette una grande disparità nei confronti dei cittadini nell’esame delle osservazioni". Lo dice Gabriele Olivati, capogruppo di Lucca Futura e componente della commissione Urbanistica, che poi spiega: "Giovedì, in commissione urbanistica, è stato confermato che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione e del Consiglio Comunale anche le osservazioni giunte fuori tempo, fino al 10 marzo 2024. Una scelta in teoria positiva, peccato che la cittadinanza non sia stata informata di questa eventualità".

"L’amministrazione di centrosinistra – chiude Olivati – scelse di estendere il periodo delle osservazioni di un mese, portando il termine al 7 febbraio 2022: un tempo comunque molto limitato se pensiamo al lavoro difficile e complesso che devono svolgere i cittadini, che consiste nell’esaminare un piano operativo con centinaia di allegati. Visti gli annunci di apertura e trasparenza di Mario Pardini, poteva essere un bel segnale dare comunicazione pubblica a tutta la cittadinanza che sarebbero state esaminate osservazioni inviate fino al 10 di marzo 2024".