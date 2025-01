Olio superstar. Al Real Collegio tra cibo e salute

Il titolo dice già tutto “Olio extravergine di oliva, un pilastro della salute per tutte le età”. E a parlarne, nella giornata di apertura del Festival dell’extravergine di qualità, Lucca Olive Oil You (al Real Collegio sabato e domenica) sono esperti a caratura internazionale. I nomi sono quelli della dottoressa Kristina S.Petersen, Professore aggiunto di Scienze Nutrizionali presso la Penn State University ed esperta di interventi dietetici per la salute cardiometabolica. Il suo sarà un focus sugli approfondimenti scientifici sui benefici dell’olio extravergine di oliva per la salute, sul suo ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e sull’importanza per la crescita e lo sviluppo di bambini e adolescenti. Dunque l’olio come medicina anche e soprattutto preventiva, il vero toccasana per ogni età. Appuntamento da non perdere sabato alle 11 al Real Collegio, con i massimi esperti a livello internazionale. Intorno alle 11.30 protagoniste le magiche praline di cioccolato all’olio extravergine di oliva di Domenico D’Affronto, uno dei migliori pasticceri italiani, Maestro cioccolatiere e pasticcere della Conca d’Oro di Livorno. Si scoprirà in un intenso istante di perfetta armonia come il caffè e la migliore cioccolateria (all’olio extravergine) possano essere compagni inseparabili. Si proseguirà alle 11.30-12 con la dottoressa Sara Farnetti, uno dei più importanti specialisti in Medicina Interna, dottore di ricerca in fisiopatologia della nutrizione e del metabolismo, esperta in nutrizione funzionale e i fondamentali contributi della dottoressa Kristina S. Petersen, PhD, Assistant Professor di Scienze Nutrizionali presso la Penn State University ed esperta di interventi dietetici per la salute cardiometabolica e della Dott.ssa Donna Quadri-Felitti, PhD, direttore e professore associato della Scuola di gestione dell’ospitalità della Penn State University.

Si parlerà di “Strategie per integrare l’olio d’oliva nei pasti quotidiani”. Ma si affronteranno anche le idee sbagliate sui grassi alimentari oltre a aprire un confronto sulle tendenze alimentari globali. Il moderatore sarà il deus ex machina, colui che davvero può, come ha inteso fare con Lucca Olive Oil You, incoronare Lucca come capitale internazionale dell’extravergine di oliva: il maestrod’olio Fausto Borella. L’evento è gratuito e aperto, ci si può prenotare attraverso il sito. La due giorni di Lucca Olive Oil You aprirà sabato alle 10 al Real Collegio.

Laura Sartini