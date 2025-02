Olimpiadi digitali dei diritti umani. Gli studenti a scuola di futuro

La Robert F. Kennedy Human Rights Italia (Rfk) lancia la quarta edizione delle olimpiadi digitali dei diritti umani (in programma l’8 aprile), in collaborazione con l’Isi Pertini. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento nel mondo scolastico: nelle precedenti tre edizioni hanno partecipato in totale circa 120 scuole provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Una folta partecipazione che ha visto tra i vincitori il Liceo “Galileo Galilei” di Lanciano (Chieti) durante la prime edizione, l’istituto tecnico e commerciale “Sommelier” di Torino (vincitore della seconda edizione) e l’Iis “Rosatelli” di Rieti (vincitore della terza edizione).

L’iniziativa è destinata alle studentesse e agli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado, finalizzata a promuovere le conoscenze in materia di diritti umani, sostenibilità, Costituzione e carte internazionali, ovvero i nuclei fondanti dell’educazione civica.

"La scuola è un faro per il futuro dei nostri giovani, – dice Daniela Venturi, preside dell’istituto Pertini – vogliamo collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per coinvolgere sempre più ragazze e ragazzi in questo progetto. Educare gli studenti su temi così sensibili è fondamentale per la nostra società, per questo crediamo fortemente nel progetto e stiamo sempre più ampliando le sinergie con il mondo scolastico.

"Le Olimpiadi dei diritti umani sono un esempio innovativo di gamification nell’educazione civica, – prosegue – che permette di sviluppare giocando competenze in diritti umani, sostenibilità, Costituzione e carte internazionali, argomenti che affrontati con altre modalità didattiche non sempre sono di facile acquisizione. Non dimentichiamoci – conclude Venturi – poi che permettono di incrementare anche competenze europee, come quella digitale dell’imparare ad imparare, del collaborare e del partecipare. Inoltre, il fatto che il testo sia in lingua inglese permette di rendere l’’insegnamento dell’educazione civica trasversale in maniera del tutto naturale".

Tutti gli interessati si potranno iscrivere su www.rfkitalia.org. In palio per i primi tre classificati diverse opportunità come la presenza all’evento dedicato al centenario della nascita di Robert Francis Kennedy (che si svolgerà a Napoli), ingressi e gadget per il Lucca Comics & Games ed il tour cittadino a Firenze dedicato ai diritti umani.