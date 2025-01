Ok al bilancio di previsione. La mappa degli interventi previsti dal Comune

Il Consiglio comunale di Pieve Fosciana ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, tra cui assume particolare importanza il piano triennale delle opere pubbliche ed il suo conto annuale 2025.

Dal punto di vista economico si conferma la gestione degli ultimi anni per un ammontare complessivo di poco superiore ai 5 milioni di euro, con pareggio tra entrate e uscite. Dal punto di vista fiscale sono state confermate le tassazioni relativamente all’Imu e alla Tari, così come i requisiti per la riduzione o l’esenzione dalle stesse. Numerosi sono gli interventi previsti per le opere pubbliche, tra cui la messa in sicurezza di alcune parti delle sponde del lago di Pontecosi, nei pressi della zona urbanizzata della frazione a valle del ponte, per un ammontare di 300mila euro, finanziati dalla Regione Toscana, la prosecuzione della riqualificazione del centro storico (progetto Pinqua), con la realizzazione della nuova pavimentazione di via San Giovanni e la riqualificazione architettonica di piazza Roma, il completamento degli impianti sportivi e la strada di accesso agli stessi di via della Custia.

Saranno realizzati i lavori di restauro del Ponte della Madonna sul lago di Pontecosi. Nel 2025 saranno avviati i lavori per la riqualificazione di piazza San Giovanni all’interno del centro storico e per la messa in sicurezza di un tratto della viabilità che conduce alla frazione di Sillico nei pressi della località denominata Marzolino.

Avvio anche dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno di via Belvedere, all’interno del centro storico della frazione di Sillico. Saranno inoltre completati i lavori di potenziamento energetico del palazzo comunale e verrà iniziato l’allestimento museale riguardante l’archeologia dell’intera valle, in stretta collaborazione con la Soprintendenza di Lucca, presso gli spazi già realizzati all’interno del complesso dell’ex-convento di Sant’Anna. Negli anni successivi sono in fase di progettazione e successiva realizzazione la messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità principale per Sillico, con interessamento del ponte sul torrente Sillico.

"Esprimo soddisfazione - commenta il presidente del Consiglio comunale, Annarita Fiori - per il rispetto delle tempistiche per l’approvazione del bilancio, per il fatto che non ci sono aumenti relativamente all’Imu e alla Tari e per i numerosi interventi in materia di lavori pubblici, di cui alcuni di particolare interesse come quelli previsti per la frazione di Pontecosi, facenti parte di un progetto più ampio e complesso".

Dino Magistrelli