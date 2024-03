Oggi Mattia Rugani racconterà "Kill ‘Em All" dei Metallica

Con marzo sono ripresi anche ‘I Mercoledì dello Sky Stone’, con alcuni appuntamenti ‘Wednesday Break My Heart’, incontri che prendono il nome dalla nota canzone dei Cure e che offrono a tutti gli appassionati un palco e un’ora (circa) per illustrare il disco che ha cambiato la loro vita o che loro ritengono particolarmente significativo per la storia della musica. Dopo aver ‘esplorato’ i segreti di ‘L.A. Woman’ dei The Doors, assieme a Michael Norfini, oggi lo spazio dello Sky Stone sarà ‘occupato’ da Mattia Rugani che racconterà ‘Kill ‘Em All’ dei Metallica. ‘Kill ‘Em All’ è il primo album in studio dei Metallica ed è stato pubblicato il 25 luglio 1983 dalla Megaforce Records. Il disco viene considerato da molti critici come uno dei più importanti e influenti del genere Heavy Metal e del Rock in generale. Nel giugno 2017, la rivista Rolling Stone lo ha collocato alla 35esima posizione nella classifica del 100 Migliori album metal di tutti i tempi. Marzo ci porta anche ad esplorare i segreti di ‘Kick Out The Jams’ di Mc5, il 20 marzo, con Matteo Lorenzetti: si tratta dell’unico album live della band proto-punk Mc5, pubblicato nel 1969 dalla Elektra Records. ‘Kick Out The Jams’ è stato registrato al Grand Ballroom di Detroit in de notti, tra il 30 e il 31 ottobre 1968 e contiene delle canzoni che sono divenute dei classici del proto-punk, come la title-track, reinterpretata, tra gli altri, dai Rage Against the Machine, ‘Rocket Reducer No. 62 (Rama Lama Fa Fa Fa)’, ‘Starship’ e una cover di John Lee Hooker ‘Motor City is Burning’.

Il mese si conclude con l’incontro del 27, quando Cristiano Gori racconterà ‘Filosofem’, di Burzum: pubblicato nel 1996, il titolo è la parola norvegese per ‘filosofema’ e, già dalla sua pubblicazione, viene considerato come uno dei migliori lavori dell’artista e fondamentale per tutto il Black Metal e il Dark Ambient in generale, tanto da guadagnarsi il diciassettesimo posto nella lista dei 30 migliori album Black Metal secondo ‘Loudwire’.