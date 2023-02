Oggi l’interrogatorio del medico arrestato

Sarà sentito oggi in carcere il medico 42enne di Lucca accusato di tentato omicidio dopo la denuncia di un ultra ottantenne, finito in ospedale con varie lesioni, che sostiene di essere stato picchiato violentemente da lui. Il gip Antonia Aracri ha fissato l’interrogatorio riservandosi, come è prassi, di convalidare il provvedimento stesso (o di rivedere la misura cautelare) alla luce della documentazione che sarà fornita dalla Procura, compresi i referti medici dell’ospedale di Cisanello. Una vicenda ancora tutta da chiarire e sulla quale indagano i carabinieri. Sembra tuttavia accertato che tra i due non ci fosse alcun rapporto medico-paziente, ma una conoscenza personale che andava avanti da tempo.